На Западе забеспокоились об усилившейся угрозе со стороны российских шпионов

Economist: русские шпионы вступили в новую фазу политической войны против Запада

На Западе забеспокоились о возвращении в страны Европы российских шпионов, которые «стали опаснее, чем когда-либо». По данным Королевского института объединенных служб (RUSI), которые приводит The Economist, российские спецслужбы учли опыт последних лет и неудавшиеся операции и теперь вступили в новую фазу политической войны против западных государств.

По информации издания, для этих целей в конце 2022 года «комитеты особого влияния», которые якобы координируют такие операции, возглавил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. После этого следы российского вмешательства начали активно возникать по всем Европе.

Также Россия якобы начала масштабную реформу в Главном разведывательном управлении (ГРУ), которая ускорилась в связи с началом специальной военной операцией (СВО) на Украине. Издание полагает, что в РФ была создана «Служба специальной деятельности», которая внедряет людей в различные фирмы и министерства и вербует иностранных студентов в российских университетах в обмен на стипендии.

Также агенты России внедрены в киберсферу, они, по мнению The Economist, создают фейковые сайты и организуют атаки ботов в социальных сетях, проводят информационные кампании против европейских правительств. Также через интернет они налаживают зарубежные поставки оборудования для отечественных производителей оружия. Важными целями спецагентов являются подрыв западной поддержки Украины и развал НАТО.

Издание подчеркивает опасения европейцев, которые подозревают, что многие россияне, уехавшие из страны после начала СВО, на самом деле могут быть агентами РФ.

Ранее три евродепутата от Латвии написали письмо, в котором заявили о наличии в Европейском парламенте российских шпионов. Заявление было сделано на фоне обвинений в адрес депутата Европарламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяны Жданок.