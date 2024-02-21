Напавшего на фельдшера скорой помощи россиянина задержали за мелкое хулиганство

В Новороссийске задержали мужчину, пытавшегося задушить фельдшера скорой помощи

Полицейские задержали 42-летнего жителя Новороссийска, который напал на фельдшера скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Краснодарскому краю.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. По факту нанесения телесных повреждений назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится проверка.

Как уточнили представители городской больницы № 1 РИА Новости, все произошло в минувшие выходные. Сотрудники скорой помощи прибыли в центр Новосибирска по вызову мужчины из-за боли в ноге. Фельдшер пригласил пострадавшего в машину, после чего тот начал вести себя агрессивно — вцепился в шею медработнику и попытался задушить, а затем забаррикадировался в салоне автомобиля. Сотрудник скорой помощи сумел выбежать из авто, у него диагностировали перелом кисти запястья.

Ранее суд на Урале приговорил к 17 годам лишения свободы 66-летнего пенсионера, ударившего ножом в сердце фельдшера скорой помощи, который приехал по вызову к его супруге.