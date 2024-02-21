Среда обитания
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19:20, 21 февраля 2024Среда обитания

Насекомые и плесень выселили многодетную семью из квартиры

Под Екатеринбургом насекомые и плесень выселили многодетную семью из квартиры

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Жительница поселка Ключевск под Екатеринбургом пожаловалась на то, что насекомые и плесень выселили ее и троих детей, которых она воспитывает в одиночку, из квартиры в аварийном доме. Внимание на ситуацию в Свердловской области обратило издание Ura.ru.

Речь идет о квартире, расположенной в доме 1982 года постройки по адресу улица Гоголя, 8, — россиянка владеет ей с 2016 года. Женщина рассказала, что из-за постоянной повышенной влажности в жилище сначала появилась плесень, а затем помещение заполонили насекомые. Помимо этого, на стенах и в фундаменте дома со временем образовались трещины. «Условия жизни в один момент стали просто невыносимыми», — призналась жительница Свердловской области.

Опасаясь за здоровье своих малолетних детей, россиянка приняла решение переехать в съемную квартиру в городе Березовском за 20 тысяч рублей в месяц. «Я обивала пороги чиновников, но в доме для решения проблем ничего не делалось. Ремонт здесь не проводился с советских времен. Специалисты обследовали дом, до признания аварийным, по их мнению, он не дотянул. Капитальный ремонт запланирован лишь на 2032 год», — сетует женщина. При этом, по ее словам, в разваливающемся доме продолжают жить люди, в том числе инвалиды и многодетные семьи.

Ранее в этот же день стало известно, что жители Первоуральска пригрозили искупать чиновников в нечистотах из-за засора в канализации.

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      Полина Кислицына
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