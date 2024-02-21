Россияне погрозили искупать чиновников в нечистотах из-за засора в канализации

Первоуральцы погрозили искупать чиновников в нечистотах из-за засора в трубах

Жители Первоуральска погрозили явиться к чиновникам с ведрами нечистот. Таким образом горожане пытаются обратить внимание властей на многолетний засор канализации в их домах. Обращение жильцов размещено в сообществе «Нетипичный Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за забитого фильтрующего колодца фекалиями затопило подвалы как минимум в семи домах. Ассенизатора для прочистки канализации у коммунальщиков нет.

В 2022 году первоуральцы уже заявлялись в кабинет начальника местного «Водоканала». В ответ на бездействие коммунальщиков активисты вылили ведро сточной воды на стол секретаря. В организации на зловонную акцию отреагировали: там пояснили, что водосети в порядке, а настоящие виновники засора — сами жильцы.

В этом году собственники решили пойти дальше. Если проблема не будет устранена, местные жители грозят искупать в нечистотах мэра и депутата заксобрания. Также первоуральцы выдвинули ультиматум Роспотребнадзору и городской прокуратуре.

Ранее челябинцы пожаловались на фекальный потоп в одном из домов города. Коммунальная авария разрушает здание на глазах: из-за скопления нечистот кирпичная кладка в подвале начала рассыпаться.