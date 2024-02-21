Раскрыт простой способ избавиться от налета на раковине

«БелНовости»: избавиться от налета на раковине удастся с помощью соды и уксуса

Избавиться от налета на раковине на долгое время удастся с помощью соды, уксуса и детского масла. Простой способ сохранить ее чистоту на несколько недель раскрыли эксперты издания «БелНовости».

Специалисты посоветовали сначала нанести на влажную тряпку небольшое количество пищевой соды и протереть раковину, чтобы удалить грязь, а затем для избавления от известкового налета протереть поверхность уксусом. После этого эксперты порекомендовали нанести на раковину тонкий слой детского масла: таким образом жир, содержащийся в нем, уплотнит поверхность и тем самым снизит вероятность образования налета и грязи на сантехнике. Если детского масла не окажется под рукой, аналогичным действием будет обладать ополаскиватель для стиральной машины, добавили они. Кроме раковины, таким же образом можно будет избавиться от налета на умывальной арматуре или в душевой зоне.

Днем ранее домохозяйкам рассказали об эффективности соды в устранении засоров.