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16:09, 21 февраля 2024Среда обитания

Назван способ убрать со стола следы от чашек

«БелНовости»: убрать со стола следы от чашек поможет зубная паста

Фото: Unsplash

Убрать со стола следы от чашек можно с помощью зубной пасты. Простой способ избавиться от подобных загрязнений назвали эксперты издания «БелНовости».

Для удаления следов нужно обработать поверхности водой, после чего следует нанести пасту и протереть губкой. Пятно исчезнет через несколько минут, после чего можно протереть стол сухой тряпкой.

Специалисты отметили, что раствор уксуса и соды окажется не менее эффективным в борьбе с такими следами. Если загрязненный предмет сделан из пластика или искусственного камня, лучше всего воспользоваться горчичным порошком или лимонным соком.

Ранее эксперты портала рассказали, как избавиться от налета на раковине. В этом помогут сода, уксус и детское масло.

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      Александра Качан
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