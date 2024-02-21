Названа ключевая проблема в ЖКХ

В ряде регионов РФ изношенность коммунальной инфраструктуры составила 80%

В ряде российских регионов износ коммунальной инфраструктуры доходит до 80 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минстроя России Ирека Файзуллина на правительственном часе в Совете Федерации.

Он заявил, что изношенность коммунальной инфраструктуры является одной из ключевых проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). При этом средний износ сетей в регионах составляет 40 процентов. В настоящее время стоит задача довести уровень модернизации ежегодного износа хотя бы до четырех процентов, добавил министр.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в 2024 году в стране необходимо подготовить полноценную программу модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Она должна быть рассчитана до 2030 года. Вице-премьер назвал отрасль ЖКХ самой отсталой и проблемной в стране.