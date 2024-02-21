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13:50, 21 февраля 2024Россия

Названо предположительное место оглашения послания Путина парламенту

РИА Новости: послание Путина Федеральному собранию состоится в Гостином дворе
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik/ Ramil Sitdikov / Kremlin / Reuters

Предположительным местом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию является Гостиный двор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.

«Послание (состоится) в 12:00 по московскому времени в Гостином дворе», — пояснил собеседник агентства. По его словам, парламентарии перед мероприятием будут сдавать ПЦР-тесты.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на оглашении послания будут присутствовать участники специальной военной операции (СВО).

В Конституции России сказано, что президент должен обращаться к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, а также об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В таких выступлениях глава государства обозначает задачи на перспективу и излагает свою оценку ситуации в стране.

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      Никита Абрамов
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