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12:40, 21 февраля 2024Среда обитания

Перечислены самые дорогие арендные квартиры в Москве

Intermark: самую дорогую квартиру в столице можно снять за 13,8 миллиона рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Самую дорогую квартиру в Москве можно снять за 13,8 миллиона рублей в месяц, сообщает РБК со ссылкой на информацию агентств элитной недвижимости Intermark, NF Group и Kalinka Ecosystem.

Это двухуровневый таунхаус площадью 530 квадратных метров в жилом комплексе на Кооперативной улице в Хамовниках. В помещении есть кухня, гостиная с высотой потолков 7,2 метра, кинозал, винная комната, две спальни с ванными комнатами и гардеробными.

На втором месте жилье за 2,5 миллиона рублей в месяц. Оно находится в клубном доме из десяти квартир на улице Усачева в Хамовниках. В квартире площадью 375 квадратных метров есть шесть спален, пять санузлов, винная комната, зона отдыха и гостиная-столовая.

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Пентхаус на Пречистенке обойдется в 2,3 миллиона рублей в месяц. Помещение площадью 700 квадратных метров занимает четвертый — шестой этажи дореволюционного особняка.

В пятерку самых дорогих апартаментов также вошли меблированная резиденция площадью 284 квадратных метра с тремя спальнями и кабинетом в здании гостиницы «Москва» (два миллиона рублей в месяц), а также четырехкомнатный пентхаус площадью 201 квадратный метр на 56-м этаже башни «Меркурий» в «Москва-Сити» (1,5 миллиона рублей в месяц).

В начале января в Москве зафиксировали тенденцию увеличения спроса на арендное жилье. Эксперты «Инком-Недвижимости» объяснили тенденцию ростом предложения, а также тем, что потенциальные арендаторы смирились с высокими ценами.

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      Мария Черкасова
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