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15:35, 21 февраля 2024Среда обитания

Названы сроки открытия нового участка трассы М-5 «Урал»

Воробьев: движение по новому участку трассы М-5 запустят в конце 2024 года

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Движение по новому участку трассы М-5 «Урал» в обход поселка Октябрьский, а также по Южно-Лыткаринской трассе запустят в конце 2024 года. Сроки открытия новых дорог назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства региона.

«По решению президента с 2019 года этапами сдаются участки дороги на М-5 "Урал". Сегодня мы с коллегами обсуждаем завершающий этап, который должен окончательно развязать узкие места. В конце 2024 года стоит задача запустить движение по двум дорогам, которые здесь пересекаются — М-5 "Урал" в обход поселка Октябрьский и Южно-Лыткаринскую трассу. Критически важно соблюсти сроки, чтобы больше не было переносов», — отметил глава Подмосковья в ходе проверки строительных работ.

Воробьев отметил, что на данный момент готовность нового участка трассы М-5 составляет более 70 процентов, движение по нему собираются запустить в ноябре 2024 года. Сейчас в рамках второго этапа возводится дорога на участке с 28-го по 37-й километр в Люберцах.

Трасса М-5 берет начало в Москве и доходит до Челябинска. Протяженность скоростной автодороги — 1879 километров.

Ранее в этот же день стало известно, что проезд по трассе М-11 «Нева» для грузовых беспилотников сделали бесплатным.

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      Полина Кислицына
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