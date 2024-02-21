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14:06, 21 февраля 2024Среда обитания

Одному типу машин разрешили бесплатно ездить между Москвой и Петербургом

Проезд по трассе М-11 «Нева» сделали бесплатным для грузовых беспилотников

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Проезд по скоростной автодороге М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петебурга сделали бесплатным для грузовых беспилотников. О решении бесплатно пропускать по трассе один тип машин до конца 2024 года сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию замминистра транспорта России Дмитрия Баканова.

«С 19 января до конца года введен бесплатный проезд для ВАТС по М-11», — заявил Баканов. Сейчас на М-11 передвигаются шесть грузовых автомобилей «КамАЗ» и три — от «Сберавтотеха».

С начала эксперимента по беспилотным грузоперевозкам в июне 2023 года они проехали суммарно 1,8 миллиона километров и перевезли 181 тысяч кубометров груза. К концу 2024 года число курсирующих по трассе беспилотников вырастет до 43, отметил замглавы ведомства.

В декабре 2023 года запустили движение по первому участку обхода Твери трассы М-11 «Нева». Участок протяженностью 34 километра строили 1,5 года. Теперь транзитный транспорт из Петербурга сможет проехать в Бежецк и Ярославль, минуя Тверь.

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      Нина Ташевская
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