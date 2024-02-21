Объяснена связь между покупкой жилья и знаком зодиака

Астролог Маркова: Девы и Тельцы чаще покупают жилье из-за любви к стабильности

Девы и Тельцы покупают недвижимость чаще других знаков зодиака из-за любви к стабильности. Связь между приобретением жилья и звездами объяснили астролог Ксения Маркова и аналитики компании «Главстрой», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали даты рождения покупателей квартир в Москве и выяснили, что среди них преобладают представители земных и огненных знаков. По десять процентов пришлось на Дев, Овнов и Тельцов. За ними следуют Скорпионы, Стрельцы и Близнецы (по девять процентов), Львы, Козероги и Раки (по восемь процентов), Водолеи (семь процентов), Весы и Рыбы (по шесть процентов).

«Земные знаки — Телец, Дева, Козерог — отличаются тем, что любят стабильность и уверенность в завтрашнем дне, поэтому вопрос материального благосостояния в их жизни занимает далеко не последнее место. "Мой дом — моя крепость" — это девиз представителей огненных знаков: Овен, Лев, Стрелец», — пояснила Маркова. Она добавила, что воздушные знаки, напротив, отличаются непостоянством, а водные нерешительны и могут долго откладывать серьезную покупку.

Ранее комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум об опасности астрологии. В нем эксперты объяснили, почему астрология является ненаучной.