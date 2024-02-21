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12:30, 21 февраля 2024Силовые структуры

Обыск у замаскированного под таксиста наркокурьера-иностранца попал на видео

МВД показало видео задержания наркокурьера-иностранца на такси

Полиция в Липецкой области обнаружила в такси тайник с мефедроном. Обыск попал на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделилась пресс-служба МВД.

По данным силовиков, они остановили такси под управлением 25-летнего иностранного гражданина в связи с подозрением в незаконном обороте наркотиков. В ходе проверки в запасном колесе было обнаружено три килограмма синтетического наркотика. Экспертиза установила, что это мефедрон. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Мужчине грозит пожизненный срок.

На кадрах видно, как оперативники со специально обученной собакой осматривают автомобиль. Пес прыгает в багажник и, обнюхав его, подает сигнал силовикам. Далее правоохранители достают запасное колесо и вынимают из него три пакета с белым порошком.

Задержанный работал курьером и оптовым закладчиком синтетических наркотиков в одном из запрещенных интернет-магазинов. Автомобиль фигурант использовал для перевозки веществ из Московской области для последующей продажи в регионе. Отмечается, что сбыт осуществлялся через тайники-закладки. Заработанную плату он получал посредством криптовалютных трансакций.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области полиция задержала перевозившего пять килограммов N-метилэфедрона наркокурьера и его сообщников.

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      Анна Габай
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