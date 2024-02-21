Одесский горсовет решил не менять русские названия улиц

Городской совет Одессы решил не изменять русские названия улиц

Депутаты городского совета Одессы не утвердили переименование более 100 улиц, за которое ранее проходило онлайн голосование, об этом сообщает издание «Страна».

Свои названия сохранят улица Толстого (планировалась стать улицей Шолом-Алейхема), сквер Пушкина (планировался стать сквером Розы ветров) и парк имени Горького (планировался стать парком имени Марка Твена).

Причиной отказа от утверждения стало недостаточное количество голосов депутатов городского совета, теперь вопрос переходит в полномочия мэра города Геннадия Труханова.

Ранее о результатах голосования по смене названий топонимом сообщила мэрия города Одессы. Всего голосование прошло в 46 объектах. В результате голосования горожане поддержали переименование всех топонимов.

