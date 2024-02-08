В Одессе улицу Толстого захотели переименовать в Шолом-Алейхема

Жители Одессы проголосовали за переименование связанных с Россией топонимов

Жители Одессы поддержали переименование топонимов в честь Льва Толстого, Александра Пушкина и других связанных с Россией деятелей. Результаты голосования опубликовала мэрия города, сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Так, одесситы захотели переименовать улицу Толстого в улицу Шолом-Алейхема — в честь известного писателя еврейского происхождения. За данное решение проголосовали 192 человека, еще 143 высказались против. Также 214 голосами было решено переименовать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима.

Всего голосование прошло в 46 объектах. В результате голосования горожане поддержали переименование всех топонимов.

Ранее в Чернигове горсовет переименовал 21 улицу и 3 переулка из-за связи топонимов с Россией и СССР. Всего с 2022 года в городе было переименовано более 70 топонимов.