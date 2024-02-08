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17:07, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Одессе улицу Толстого захотели переименовать в Шолом-Алейхема

Жители Одессы проголосовали за переименование связанных с Россией топонимов

Фото: Serhii Smolientsev / Reuters

Жители Одессы поддержали переименование топонимов в честь Льва Толстого, Александра Пушкина и других связанных с Россией деятелей. Результаты голосования опубликовала мэрия города, сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Так, одесситы захотели переименовать улицу Толстого в улицу Шолом-Алейхема — в честь известного писателя еврейского происхождения. За данное решение проголосовали 192 человека, еще 143 высказались против. Также 214 голосами было решено переименовать площадь Льва Толстого в площадь Менделе Мойхер-Сфорима.

Всего голосование прошло в 46 объектах. В результате голосования горожане поддержали переименование всех топонимов.

Ранее в Чернигове горсовет переименовал 21 улицу и 3 переулка из-за связи топонимов с Россией и СССР. Всего с 2022 года в городе было переименовано более 70 топонимов.

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      Александр Курбатов
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