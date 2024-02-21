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21:14, 21 февраля 2024Бывший СССР

Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное»

Офис Зеленского анонсировал особую конференцию с участием властей 25 февраля

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров в эфире телеканала «Рада» рассказал, что 25 февраля планируется «нечто особенное». Он уточнил, что речь идет о конференции, в которой примет участие верхушка власти страны.

«На 25 февраля мы готовим нечто особенное. Это будет конференция, честный разговор про наш дальнейший путь, путь в 2024 году», — заявил Никифоров.

По его словам, на ней ожидаются Зеленский вместе с первой леди, все высшие спикеры власти, военно-политические руководители, премьер-министр, председатель Верховной Рады, а также руководители Службы безопасности Украины (СБУ), Главного управления разведки (ГУР), министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, министерства инфраструктуры и представители офиса президента.

Он отметил, что конференция будет посвящена вопросам дальнейшего развития страны, Вооруженным силам Украины (ВСУ), внедрению новейших технологий, гарантиям безопасности и поддержке бизнеса.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рада может принять законопроект об ужесточении мобилизации на Украине 6 марта.

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      Марина Совина
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