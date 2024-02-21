83-летний «прыгающий бандит» ограбил семь банков за полгода и попался

США 83-летнего преступника арестовали за семь ограблений банков за полгода

В США за ограбление семи банков задержали 83-летнего Дональда Беннетта, известного под прозвищем «прыгающий бандит». Об этом сообщает New York Post.

Пожилого преступника с 55-летним подельником Эдвардом Бинертом арестовали 14 февраля по обвинению в вооруженном ограблении банка в штате Иллинойс. Беннетт наставил на сотрудника банка пистолет и заставил отдать ему семь тысяч долларов (646 тысяч рублей). При этом его лицо скрывала медицинская маска, а на голове был каштановый парик.

Вскоре выяснилось, что за полгода Беннетт и Бинерт совершили семь ограблений банков в районе города Чикаго, включая последний случай. В частности, 25 августа они, угрожая сотрудникам пистолетом, забрали из банка в поселке Оук-Лоун 30,9 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). По данным ФБР, преступники попались после последнего налета, потому что Беннетт арендовал машину, которую использовал во время последнего ограбления, на свое настоящее имя.

Беннетт начал криминальную карьеру в 60-х годах. Тогда полицейские прозвали его с сообщником «прыгающими бандитами», потому что Беннетт имел привычку вскакивать на кассирские стойки в банках во время ограблений. Первый 24-летний срок за вооруженный грабеж он получил в 1967 году. Сразу же после освобождения в 1989-м он совершил серию новых преступлений, был приговорен к 31 году тюрьмы и вышел на свободу в 2020-м. Беннетт и Бинерт познакомились за решеткой в 2006 году и, видимо, планировали новые преступления с тех пор.

Ранее сообщалось, что в США задержали 71-летнего мужчину, который ограбил банк в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. До этого он провел за решеткой более 40 лет.

