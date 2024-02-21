Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:34, 21 февраля 2024Из жизни

83-летний «прыгающий бандит» ограбил семь банков за полгода и попался

США 83-летнего преступника арестовали за семь ограблений банков за полгода

Фото: Rawf8 / Shutterstock / Fotodom

В США за ограбление семи банков задержали 83-летнего Дональда Беннетта, известного под прозвищем «прыгающий бандит». Об этом сообщает New York Post.

Пожилого преступника с 55-летним подельником Эдвардом Бинертом арестовали 14 февраля по обвинению в вооруженном ограблении банка в штате Иллинойс. Беннетт наставил на сотрудника банка пистолет и заставил отдать ему семь тысяч долларов (646 тысяч рублей). При этом его лицо скрывала медицинская маска, а на голове был каштановый парик.

Вскоре выяснилось, что за полгода Беннетт и Бинерт совершили семь ограблений банков в районе города Чикаго, включая последний случай. В частности, 25 августа они, угрожая сотрудникам пистолетом, забрали из банка в поселке Оук-Лоун 30,9 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). По данным ФБР, преступники попались после последнего налета, потому что Беннетт арендовал машину, которую использовал во время последнего ограбления, на свое настоящее имя.

Материалы по теме:
Безобидный Джо. Как лучший бойскаут США, побывавший на приеме у королевы, превратился в легендарного жестокого маньяка?
Безобидный Джо.Как лучший бойскаут США, побывавший на приеме у королевы, превратился в легендарного жестокого маньяка?
15 мая 2022
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

Беннетт начал криминальную карьеру в 60-х годах. Тогда полицейские прозвали его с сообщником «прыгающими бандитами», потому что Беннетт имел привычку вскакивать на кассирские стойки в банках во время ограблений. Первый 24-летний срок за вооруженный грабеж он получил в 1967 году. Сразу же после освобождения в 1989-м он совершил серию новых преступлений, был приговорен к 31 году тюрьмы и вышел на свободу в 2020-м. Беннетт и Бинерт познакомились за решеткой в 2006 году и, видимо, планировали новые преступления с тех пор.

Ранее сообщалось, что в США задержали 71-летнего мужчину, который ограбил банк в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. До этого он провел за решеткой более 40 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали, что украинские солдаты в Авдеевке массово сдавались в плен. В ВСУ назвали это российской пропагандой

      Четыре машины скорой помощи прибыли к месту пожара в жилом доме Петербурга

      Мошенницы пообещали снять с россиянки порчу ее украшениями и попали в колонию

      В Кремле раскрыли реакцию Путина на дисквалификацию Валиевой

      Сын Высоцкого высказался об уехавших из России артистах

      83-летний «прыгающий бандит» ограбил семь банков за полгода и попался

      Верховный суд признал законным отказ ЦИК в допуске Надеждина до выборов

      Россия призвала суд ООН дать оценку израильской оккупации Палестины

      Пытавшегося 15 лет вернуться в Россию мужчину оштрафовали за пересечение границы

      В МИД России рассказали о планах по проведению саммита «Россия — Африка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше