Главаря ОПГ приговорили к пожизненному заключению за расправу над мужчиной

В Оренбурге суд приговорил главаря ОПГ к пожизненному заключению за расправу

В Оренбурге суд приговорил главаря организованной преступной группировки (ОПГ) к пожизненному лишению свободы за расправу над мужчиной, совершенную в 2013 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

32-летний мужчина признан виновным в умышленной расправе, совершенной организованной группой, с целью скрыть другие преступления. Сначала следствие вынесло подсудимому приговор в виде 12 лет лишения свободы, но позже ужесточила меру пресечения. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным следствия, в 2013 году фигурант возглавлял преступную группировку и на протяжении длительного времени проверял 34-летнего мужчину — потенциального кандидата в члены его ОПГ. По итогу мужчина не подошел, но так как к тому моменту он знал много информации о деятельности ОПГ, осужденный принял решение расправиться с неудавшимся кандидатом.

Тогда подсудимый и его товарищи приехали на автомобиле в лес Дзержинского района города и изрезали пострадавшего. Затем они вывезли тело подальше и закопали. После этого переоделись, а прежнюю одежду сожгли вместе с вещами потерпевшего.

СК уточняет, что ранее члены этой ОПГ были задержаны за совершение особо тяжких преступлений и впоследствии суд заключил их в колонии на различные сроки.

Ранее сообщалось, что в Башкортостане арестовали 38-летнего жителя села Стерлибашево по подозрению в расправе над 25-летней женщиной.