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12:34, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Версию о расстреле российскими силовиками участников Евромайдана опровергли

На Украине опровергли участие российских силовиков в расстрелах на Евромайдане

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В офисе генпрокурора Украины опровергли версию, согласно которой российские силовики расстреливали участников Евромайдана в Киеве в 2014 году.

О том, что российские силовики якобы расстреливали участников Евромайдана, ранее заявляли на Украине. Такую точку зрения высказывал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. «Хотя это немного противоречит версии прокуратуры, я утверждаю: на Майдане работали российские снайперы. Это подтверждается многими дополнительными данными», — говорил он.

Аналогичную версию выдвигал представитель МИД Франции Эрик Фурнье, он утверждал, что среди снайперов были «агенты российских спецслужб». Кроме того, слухи об участии в расстреле российских силовиков распространялись в соцсетях. «Российские снайперы под прикрытием войск МВД расстреливали активистов», – утверждало издание Politeka, ссылаясь на пост в соцсети X.

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Российская сторона опровергала причастность к расстрелу участников Евромайдана. Соответствующее заявление еще в 2014 году сделал глава МИД России Сергей Лавров. «Преступления совершались на украинской территории. Мы к этим преступлениям не имели, да и не могли иметь какого-либо отношения». – сказал Лавров.

Генерал-майор Александр Якименко, ранее возглавлявший Службу безопасности Украины, утверждал, что снайперов наняла сама оппозиция, которая захватила власть в Киеве. При этом новые украинские власти обвинили в расстреле протестующих бойцов спецподразделения МВД «Беркут».

В 2018 году РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, которые заявили, что именно они расстреливали протестующих в ходе Евромайдана.

20 февраля 2024 года глава департамента по делам Евромайдана офиса генпрокурора Украины Алексей Донской опроверг версию об участии российских силовиков в расстреле протестующих. «Если кто-то хотел бы услышать, что на Майдане были российские снайперы, сотрудники российских правоохранительных органов, то такого нет. Это красивая версия, которая не основывается на реальных фактах. Убивали, совершали насильственные преступления именно украинские правоохранители», – сказал Донской.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова Донского, заявил, что российские силовики не могли принимать участие в событиях Евромайдана 2014 года. «Попытки здесь обвинить Россию — это ожидаемо, но это глупо, что там были российские представители. Там не было никого [, кроме украинских силовиков]», – указал Чепа.

Утверждения о том, что участников Евромайдана якобы расстреливали российские снайперы, периодически возникали в соцсетях и украинских СМИ. В то же время опровержение, озвученное Донским, опубликовали как российские, так и украинские издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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