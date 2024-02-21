Опубликован первый трейлер фильма о Романе Костомарове

Wink опубликовал трейлер фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды»

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал первый трейлер документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды» режиссера Михаила Щедринского. Об этом сообщает «Российская газета».

Сценаристом картины выступила Юлия Лемарк, интервьюером — журналист Максим Алланазаров. Помимо самого Костомарова, в фильме снялись жена спортсмена Оксана Домнина, мать и дочь Костомарова, его партнерша по фигурному катанию Татьяна Навка, фигурист Илья Авербух, другие коллеги и врачи.

Съемки картины о фигуристе, выжившем после тяжелого заболевания с ампутацией конечностей, проходили в 2023 году. В работу вошли архивные кадры из жизни Костомарова, а также хроники его реабилитации. Фильм выйдет в прокат 9 марта.

Ранее продюсеры проекта Жан Просянов и Максим Рубанов рассказали, что выход картины приурочен к Международному женскому дню, чтобы подчеркнуть роль сильных женщин, окруживших Костомарова в период его восстановления.

