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15:18, 21 февраля 2024Культура

Опубликован первый трейлер фильма о Романе Костомарове

Wink опубликовал трейлер фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал первый трейлер документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды» режиссера Михаила Щедринского. Об этом сообщает «Российская газета».

Сценаристом картины выступила Юлия Лемарк, интервьюером — журналист Максим Алланазаров. Помимо самого Костомарова, в фильме снялись жена спортсмена Оксана Домнина, мать и дочь Костомарова, его партнерша по фигурному катанию Татьяна Навка, фигурист Илья Авербух, другие коллеги и врачи.

Съемки картины о фигуристе, выжившем после тяжелого заболевания с ампутацией конечностей, проходили в 2023 году. В работу вошли архивные кадры из жизни Костомарова, а также хроники его реабилитации. Фильм выйдет в прокат 9 марта.

Ранее продюсеры проекта Жан Просянов и Максим Рубанов рассказали, что выход картины приурочен к Международному женскому дню, чтобы подчеркнуть роль сильных женщин, окруживших Костомарова в период его восстановления.

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      Мария Рюрикова
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