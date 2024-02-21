Пассажир показал разрушающееся крыло самолета и рассмешил пользователей сети

Пассажир рейса United Airlines, следовавшего из Сан-Франциско в Бостон, показал на фото разрушающееся крыло самолета и рассмешил пользователей сети. О произошедшем он рассказал на форуме Reddit.

«Открыл шторку окна и увидел такое. Мне следует паниковать? Стоит ли сообщить об этом члену экипажа?» — задался вопросом автор публикации. На снимке видно правое крыло лайнера, от которого отошел верхний слой.

В комментариях пользователи стали подшучивать над путешественником из-за необоснованных страхов. «Главное, что на твоем рейсе Wi-Fi хорошо работает», «Прошло три часа после твоего сообщения... Ты еще жив?», «Твое фото самолета показывали в утренних новостях», — писали юзеры. В ответ на это пассажир рейса заметил: «Спасибо за шутки, но я вообще-то серьезно спрашивал».

Известно, что самолет благополучно приземлился.

Ранее пассажир показал фото еды, которую ему подали во время полета, и рассмешил пользователей. На кадре изображено блюдо, напоминающее закрытый итальянский пирог кальцоне, но с отверстием в верхней части, через которое видно начинку. Читатели форума стали сравнивать его с женскими половыми органами.