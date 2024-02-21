Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:03, 21 февраля 2024Путешествия

Пассажир показал разрушающееся крыло самолета и рассмешил пользователей сети

Фото: Unsplash

Пассажир рейса United Airlines, следовавшего из Сан-Франциско в Бостон, показал на фото разрушающееся крыло самолета и рассмешил пользователей сети. О произошедшем он рассказал на форуме Reddit.

«Открыл шторку окна и увидел такое. Мне следует паниковать? Стоит ли сообщить об этом члену экипажа?» — задался вопросом автор публикации. На снимке видно правое крыло лайнера, от которого отошел верхний слой.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

В комментариях пользователи стали подшучивать над путешественником из-за необоснованных страхов. «Главное, что на твоем рейсе Wi-Fi хорошо работает», «Прошло три часа после твоего сообщения... Ты еще жив?», «Твое фото самолета показывали в утренних новостях», — писали юзеры. В ответ на это пассажир рейса заметил: «Спасибо за шутки, но я вообще-то серьезно спрашивал».

Известно, что самолет благополучно приземлился.

Ранее пассажир показал фото еды, которую ему подали во время полета, и рассмешил пользователей. На кадре изображено блюдо, напоминающее закрытый итальянский пирог кальцоне, но с отверстием в верхней части, через которое видно начинку. Читатели форума стали сравнивать его с женскими половыми органами.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь пускай худеют». Володин заявил о возвращении России рыбы, десятилетиями поедавшейся англичанами

      Владельцы Qiwi-кошельков получат шанс на возврат средств

      Назван способ убрать со стола следы от чашек

      Пассажир показал разрушающееся крыло самолета и рассмешил пользователей сети

      Украинский дрон-камикадзе взорвался в российском селе

      Путин похвалил и поблагодарил Додика

      Снимавшую семейные видео блогершу осудили за жестокое обращение с детьми

      В Госдуме высказались о возможной денонсации договора о шельфе между СССР и США

      Режиссер Грета Гервиг стала женщиной года по версии Time

      Великобритания ввела санкции против тюремщиков Навального

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше