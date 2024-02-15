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15:16, 15 февраля 2024Путешествия

Пассажир показал фото еды в самолете и рассмешил пользователей сети

Фото: Alexandra Schuler / Globallookpress.com

Пассажир самолета показал фото еды, которую ему подали во время полета, и рассмешил пользователей сети. Снимком бортового питания он поделился на форуме Reddit.

«Получил эту красоту во время полета из Амстердама», — заявил мужчина. На кадре изображено блюдо, напоминающее закрытый итальянский пирог кальцоне, но с отверстием в верхней части, через которое видно начинку. Пользователи форума стали сравнивать его с женскими половыми органами.

«Это напоминает мне о ней...», «Если так выглядела твоя бывшая, то думаю, ей следует провериться», «Если отбросить шутки про вагину, то для еды в самолете выглядит очень аппетитно», «Горячая закуска», — писали юзеры.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее свекровь обнаружила в чемодане предмет, заставивший ее устыдиться. Она рассказала, что родственница достала секс-игрушку, после чего показала предмет внуку и понюхала его.

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      Зарина Дзагоева
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