Пассажиры самолета толпой связали дебошира скотчем и попали на видео

Fox News: пассажир American Airlines попытался открыть дверь самолета в полете

Пассажиры самолета American Airlines, следовавшего из Альбукерке в Чикаго, толпой связали скотчем агрессивного дебошира, который пытался открыть дверь. Инцидент попал на видео, его публикует Fox News.

Уточняется, что во время полета мужчина сказал попутчикам, что хочет покинуть борт, и попытался открыть дверь лайнера. Несколько человек набросились на него, пытаясь успокоить, однако дебошир продолжал активно сопротивляться. Тогда бортпроводникам рейса пришлось связать его руки и ноги скотчем — этот момент очевидец записал на телефон.

Дебошира перенесли на пустой ряд кресел в хвосте самолета. Пилоты решили вернуться в аэропорт Альбукерке. Там мужчину арестовала полиция, а лайнер благополучно вылетел в город назначения.

Ранее пассажир авиакомпании easyJet напился и устроил дебош в самолете. Британец пил красное вино на протяжении всего полета, после чего начал грубить окружающим.