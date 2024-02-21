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15:03, 22 февраля 2024Путешествия

Пассажиры самолета устроили драку и начали плеваться по пути на пляжный курорт

Daily Mail: пассажиры Ryanair устроили драку на рейсе из Эдинбурга на Тенерифе

Пассажиры рейса Ryanair устроили драку на борту самолета и начали плеваться в попутчиков по пути на Тенерифе. Подробности сообщает издание Daily Mail.

Борт следовал из Эдинбурга, Великобритания, на испанский пляжный курорт. Как сообщили очевидцы, одна из пассажирок выкрикивала что-то на протяжении всего полета. А за полчаса до посадки между ней, ее молодым человеком и его братом возник конфликт.

На опубликованных кадрах видно, что путешественники ругались и дрались сначала между собой, а потом начали кричать на попутчиков, которые делали им замечания. В итоге после приземления в аэропорту Тенерифе дебоширов встретила местная полиция, которую другие участники рейса встретили аплодисментами.

Очевидцы событий назвали произошедшее худшим полетом в своей жизни. «Это был ад. Пришлось терпеть от них издевательства 2,5 часа, прежде чем экипаж сказал хоть слово. Они угрожали напасть на меня, когда я выйду из самолета», — рассказала одна из пассажирок Никки Суинтон.

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      Мария Борисова
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