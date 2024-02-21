Патриарх Кирилл призвал священников усилить работу по предотвращению абортов

Патриарх Кирилл призвал быть настойчивее на консультациях женщин перед абортами

Священникам следует усилить работу по предотвращению абортов, а также быть настойчивее на консультациях женщин перед прерыванием беременности. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводятся на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

По его словам, на данный момент наиболее остро стоят вопросы значительного числа абортов и высокого процента разводов.

«В обоих случаях определяющими являются не социально-экономические факторы, как нас пытаются в этом убедить, а личностная незрелость людей, отсутствие у них духовной опоры и нравственной позиции. Мы знаем, как иногда в очень скромных материальных условиях живут многодетные семьи, но никаких кризисов при этом не возникает», — сказал он.

Патриарх призвал усилить работу по предотвращению абортов, отметив, что она не должна быть 25-м пунктом повестки дня. Также Кирилл напомнил о своем предложении, что на консультациях по абортам должны присутствовать священнослужители.

Ранее в Иркутской области священник посоветовал россиянкам рожать больше солдат для защиты, которые смогли бы в будущем «вставать за наш мир русский». В связи с этим он заявил о необходимости изменить общественный взгляд на «грех и все остальное», в частности на нерожавших россиянок.