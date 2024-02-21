Певцу Майданову дали 15 лет с конфискацией от Украины за песню

Певцу Майданову дали 15 лет с конфискацией от Украины за выпущенную песню

Российского певца и общественного деятеля Дениса Майданова осудили на Украине на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества из-за выпущенной песни. Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом «360».

Музыкант представил композицию «Сарматушка», написанную совместно с политиком Дмитрием Рогозиным. В песне артист поддержал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Композиция была выпущена 17 декабря 2022 года — в день РВСН. По словам исполнителя, в песне он подчеркивал, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы.

«Кто-то там закричал: "Майданов грозит ядерным оружием". Не грозит, а лишний раз об этом говорит, что оно есть, ребят. (…) Если вы от военных или от политиков этого не понимаете, то вот вам творческий язык», — пояснил Майданов.

Певец добавил, что ракетчики и создатели ракетного комплекса «Сармат» выразили ему благодарность за композицию, а также поделился мнением, что, если Украина и Запад так категорично отреагировали на содержание песни, значит Майданов и Рогозин «в самое сердце попали».

Ранее музыкант раскрыл причины отмены концертов певицы Кристины Орбакайте в России.