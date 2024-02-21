Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:47, 21 февраля 2024Культура

Певцу Майданову дали 15 лет с конфискацией от Украины за песню

Певцу Майданову дали 15 лет с конфискацией от Украины за выпущенную песню

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российского певца и общественного деятеля Дениса Майданова осудили на Украине на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества из-за выпущенной песни. Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом «360».

Музыкант представил композицию «Сарматушка», написанную совместно с политиком Дмитрием Рогозиным. В песне артист поддержал Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Композиция была выпущена 17 декабря 2022 года — в день РВСН. По словам исполнителя, в песне он подчеркивал, что с Россией бесполезно разговаривать с позиции силы.

«Кто-то там закричал: "Майданов грозит ядерным оружием". Не грозит, а лишний раз об этом говорит, что оно есть, ребят. (…) Если вы от военных или от политиков этого не понимаете, то вот вам творческий язык», — пояснил Майданов.

Певец добавил, что ракетчики и создатели ракетного комплекса «Сармат» выразили ему благодарность за композицию, а также поделился мнением, что, если Украина и Запад так категорично отреагировали на содержание песни, значит Майданов и Рогозин «в самое сердце попали».

Ранее музыкант раскрыл причины отмены концертов певицы Кристины Орбакайте в России.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Три крупнейших банка Китая перестали принимать платежи из России. Почему они испугались санкций США?

      В СПЧ попросили генпрокурора сообщить о судьбе вывезенной из Петербурга чеченки

      Столтенберг оправдал участие НАТО в украинском конфликте

      Архитектор в Петербурге побил ступеньки гирей и попал на видео

      В России попросили ускорить проверку блогера Хасбика на антисемитизм

      В самолете с россиянами на борту произошла утечка кислорода

      «Бавария» расстанется с главным тренером

      «Киви банк» закрыл все офисы после отзыва лицензии

      Стало известно о тайном романе Кологривого и Муцениеце

      В Белоруссии заявили о подготовке Западом «освободительной армии»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше