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15:46, 21 февраля 2024Наука и техника

Обнаружено возможное местоположение Девятой планеты

arXiv: сужен диапазон поиска девятой планеты Солнечной системы

Кадр: Astrum / Youtube

Астрономы Калифорнийского технологического института обнаружили возможное местоположение девятой планеты Солнечной системы, которая, как считается, находится далеко за орбитой Плутона и влияет на орбиты транснептуновых тел. Об этом сообщается в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv.

Исследователи проанализировали данные наблюдений телескопа Pan-STARRS и исключили примерно 78 процентов возможных мест, где скрывается Планета Х, значительно сузив диапазон поиска в будущем. Они также определили приблизительную длину большой полуоси планеты и ее массы, которые оказались равны 500 астрономических единиц и 6,6 массы Земли соответственно.

Если существование Девятой планеты подтвердится, то она будет пятой по величине планетой Солнечной системы и единственной, масса которой будет между массами Земли и Урана.

Еще в 2016 году американские астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин изучили статистическое распределение орбит объектов пояса Койпера и пришли к выводу, что кластеризация орбит этих небесных тел должна быть вызвана неоткрытой на настоящий момент внешней планетой. Согласно расчетам, этот объект имеет массу в пять Земель и примерно в десять раз более удален от Солнца, чем Нептун.

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      Александр Еникеев
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