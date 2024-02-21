Суд отправил на принудительное лечение поцеловавшего ребенка в губы россиянина

В Череповце отправили на лечение мужчину, поцеловавшего в губы девочку в лифте

В Череповце суд отправил на принудительное психиатрическое лечение мужчину, который по дороге в гости поцеловал 10-летнюю девочку в губы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

По данным судебно-психиатрической экспертизы, у мужчины выявлено психическое расстройство. Установлено, что подсудимый не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Тогда 32-летний мужчина по пути в гости к знакомой встретил девочку. Вместе с ней он зашел в лифт, где поцеловал ребенка в губы и в левую щеку. На одном из этажей мужчина вышел из лифта и прошел в квартиру знакомой. Девочка же доехала до своего этажа и дома рассказала о случившемся родителям, которые вызвали полицию. Злоумышленник был задержан.

Подсудимый обвиняется по статье об иных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Во время заседания фигурант не отрицал своей вины.

Ранее сообщалось, что Крымский районный суд Краснодарского края отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику 36-летнюю жительницу Крымского района, которая пыталась расправиться с сестрой и племянником.