Российский пенсионер после ссоры с женой устроил стрельбу по полицейским

В Ростовской области обвиненный женой в педофилии пенсионер свел счеты с жизнью

В Ростовской области ссора пожилых супругов закончилась стрельбой. Об этом в среду, 21 февраля, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Супруги не могли поделить хозяйство. После очередного конфликта женщина позвонила сыну и сказала, что его отец взял ружье и ведет себя агрессивно. Тот вызвал наряд полиции. Прибывшим полицейским пенсионерка рассказала, что ее муж ранее пытался за деньги совратить 13-летнюю внучку. Будучи обвиненным женой в педофилии, пенсионер забежал в сарай и заперся. Полицейские вели переговоры несколько часов, однако в какой-то момент он выстрелил в сторону силовиков, а затем свел счеты с жизнью.

Никто из полицейских не пострадал.

20 февраля сообщалось, что в Новосибирской области суд приговорил 61-летнего местного жителя к 13 с половиной годам лишения свободы за выстрелы в сторону полицейских.