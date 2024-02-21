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18:39, 21 февраля 2024Бывший СССР

Полиция Украины расследует десятки дел о коррупции в армии

Полиция Украины расследует десятки дел о взяточничестве в ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украины расследует 60 дел по преступлениям в сфере обороны страны, заявил директор бюро Семен Кривонос. Его слова передает украинское издание «Зеркало недели».

«Хищение в армии в это время — это чрезвычайно страшное преступление. Расследование в этой сфере — один из главных приоритетов расследований Национального антикоррупционного бюро Украины», — сообщил Кривонос.

В приоритете у НАБУ дела, связанные с закупками вооружения бронетехники, питания и одежды в 2022-2023 годах. Ведомство, по заявлению директора бюро, обращалось за помощью к иностранным партнерам Украины в своих расследованиях.

Ранее в НАБУ заявили о раскрытии еще одной коррупционной схемы в Минобороны Украины по закупкам продуктов по завышенным ценам.

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      Валентин Карант
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