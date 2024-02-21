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16:37, 21 февраля 2024Мир

Польша обвинила Россию в агрессии из-за пророссийских лозунгов на протестах

МИД Польши: прославляющие Путина лозунги на протестах компрометируют аграриев
СюжетПротесты в России

Фото: IMAGO / Dominika Zarzycka / SOPA I / Globallookpress.com

Появившиеся под влиянием российских агентов пророссийские лозунги на протестах фермеров выставляют Польшу в плохом свете и компрометируют самих аграриев. Об этом сообщили в заявлении польского МИД, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«МИД с большой обеспокоенностью отмечает появление во время последних выступлений аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов, прославляющих [президента России] Владимира Путина», — говорится в заявлении.

В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия такого типа не только выставляют Польшу в плохом свете, но и сильно компрометируют самих организаторов протестов.

По словам МИД, за попытку захватить протестное движение аграриев отвечают якобы российские агенты. «Мы призываем организаторов протестов выявить и устранить из своего движения немногочисленных инициаторов таких и подобных действий», — заключили в министерстве.

Ранее польская полиция задержала участника фермерских протестов, призвавшего Путина «разобраться с Украиной». Уточняется, что поляк прикрепил на свой трактор флаг СССР и баннер с надписью «Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».

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      Дарья Балацкая
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