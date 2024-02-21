Попросившего Путина «разобраться с Украиной» польского фермера задержали

Польская полиция задержала фермера, призвавшего Путина «разобраться с Украиной»

Польская полиция задержала фермера, призвавшего президента России Владимира Путина «разобраться с Украиной». Об этом сообщает Gazeta Wyborca.

Фермер принял участие в демонстрации против ввоза украинского зерна, прикрепив на свой трактор баннер с надписью «Путин, наведи порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями». Кроме того, на передней части машины он разместил флаг СССР.

В материале также отмечается, что остальные участники протестной акции не поддержали его призыв.

Во вторник, 20 февраля, в Польше прошли протесты фермеров. Демонстранты использовали плакаты против Киева и Брюсселя, а также пророссийские транспаранты.