Польские фермеры призвали Путина навести «порядок с Украиной и Брюсселем». Чем обернется блокада на границе?

Zet: польские фермеры призвали Путина навести «порядок с Украиной и Брюсселем»

В протесте польских фермеров против ввоза украинского зерна 20 февраля демонстранты вышли на улицы по всей стране. Они использовали плакаты против Киева и Брюсселя, а также пророссийские транспаранты, сообщает Zet.

На фотографиях с места проведения акции запечатлены слоганы на плакатах, один из прикрепленных на автомобиль баннеров содержит призыв к президенту России Владимиру Путину навести «порядок с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».

Протест польских фермеров Протест фермеров по всей Польше начался 9 февраля. Было анонсировано, что забастовки продлятся 30 дней. Одно из основных требований — прекратить приток агропродовольственной продукции из Украины на польский рынок. Чтобы добиться желаемого, фермеры устроили блокаду на общей с республикой границе.

Отмечается, что полиция не препятствовала проведению акций, часто сопровождала колонны тракторов.

Из сообщения Пограничной службы Украины стало известно, что во вторник, 20 февраля, фермеры в Польше ужесточили блокаду транспорта на нескольких контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе. На одном из КПП протестующие решили перекрыть движение грузовиков, а где-то — полностью преградить путь всему транспорту.

Власти Польши поддержали протест, Зеленский назвал происходящее издевательством

Общепольский протест фермеров был поддержан правительством страны, об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Чеслав Секерский.

Фермеры имеют основания опасаться за свое будущее и требовать ограничить наплыв товаров с Украины Чеслав Секерский глава Минсельхоза Польши

В Европарламенте (ЕП) также поддержали право аграриев Польши на протест против политики своих правительств из-за несправедливой конкуренции, вызванной поставками с Украины. Так, депутат ЕП от Франции Аурелия Бенье в обращении к Еврокомиссии (ЕК) назвала происходящее законным гневом фермеров.

По истечении нескольких дней с начала протестов президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал ситуацию с продолжающейся блокировкой границы словом «издевательство». По его словам, только пять процентов украинского агроэкспорта проходит через польскую границу и «на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике».

Министр экономики Украины Юлия Свириденко потребовала решительного ответа Европейской комиссии на протесты. Она назвала действия аграриев нарушением общественного порядка.

Акции протестов вызвали реакцию в других странах. Премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил польских фермеров в работе на Кремль.

Протестующие разоряют контейнеры с украинским зерном

11 февраля польские фермеры перешли от блокировки проезда грузовиков с Украины к серьезным действиям. Они высыпали зерно из фур в населенном пункте Дорохуске на границе. Пустые грузовики вынуждены были вернуться на Украину.

Инцидент повторился 20 февраля. Польские фермеры перекрыли железную дорогу у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Медика-Щегини» на границе и засыпали ее украинским зерном. Действия аграриев в рамках протеста засняли на видео.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Киев потребовал от Варшавы наказать польских протестующих за то, что они высыпают украинское зерно. Он назвал случившееся позором и неуважением к труду украинских аграриев.

Польские протесты могут усугубить положение Киева в зоне боевых действий

Блокада украинских границ может обернуться для Украины ослаблением позиций в зоне конфликта, поскольку протестующие мешают не только экспорту зерна из республики, но и ввозу на ее территорию военных грузов.

Первое сообщение о задержке грузов военного назначения на границе появилось 17 февраля. Человек, ответственный за прием гуманитарного груза для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил, что машину не только заблокировали — на водителя якобы попытались напасть, а сами польские протестующие были в состоянии алкогольного опьянения.

19 февраля украинский волонтер Назар Смык подтвердил, что поляки уже три дня не пускают через границу фуры с военной техникой, прикрепив фотографии грузовиков. Смык назвал виновников происходящего польскими селюхами, добавив также нецензурный эпитет.

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл призвал Польшу обеспечить транзит грузов на Украину.

Национальные власти Польши должны обеспечить права пассажиров и свободную транспортировку грузов, которая имеет ключевое значение для цепочек снабжения внутреннего рынка ЕС Олоф Жилл представитель Еврокомиссии

Жилл отметил, что между ЕК и всеми затронутыми странами-членами ЕС уже установлены контакты, над решением проблемы работает координационная группа ЕС по сельскому хозяйству.