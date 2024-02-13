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10:35, 13 февраля 2024Мир

В ЕС назвали законным гнев фермеров из-за поставок с Украины

Евродепутат Бенье назвала законным гнев фермеров из-за поставок с Украины

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Фермеры из разных стран Евросоюза (ЕС) объединяются на протестах против политики своих правительств из-за несправедливой конкуренции, вызванной поставками с Украины. Об этом говорится в обращении члена Европарламента (ЕП) от Франции Аурелии Бенье к Еврокомиссии (ЕК), озаглавленном как «Фермерский кризис: законный гнев». «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма евродепутата.

Член ЕП рассказала, что местные фермеры из разных стран — Германии, Франции и Польши — выходят на улицы в знак протеста против мер, принятых правительствами.

«Их [фермеров] гнев направлен против национальных правительств, но мы прекрасно знаем, что их [правительств] политика следует только законодательству ЕС, которое оставляет правительствам мало или вообще не оставляет пространства для маневра, особенно в отношении ЕСХП (Единая сельскохозяйственная политика ЕС — прим. «Ленты.ру») и интеграции украинского рынка», — пояснила Бенье.

В связи с этим она обратилась к Еврокомиссии с вопросами о ее действиях в свете неравных условий для местных фермеров и фермеров из третьих стран.

«Намерена ли Еврокомиссия ввести те же обязательства в отношении средств защиты растений для фермеров в третьих странах, как это было сделано в отношении фермеров в странах ЕС? Как она может интегрировать украинский рынок без дерегулирования европейского сельскохозяйственного рынка?» — спросила автор обращения.

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      Кирилл Садовский
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