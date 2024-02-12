Мэр Львова обвинил польских фермеров в подлости

Мэр Львова Садовой: акция поляков в отношении украинского зерна — это подлость

Акция польских фермеров, которые высыпали на дорогу украинское зерно возле контрольно-пропускного пункта (КПП) Ягодин — Дорогуск на польско-украинской границе, — подлость и позор. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой в Telegram.

«Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. (...) Такие действия [поляков] — подлость и позор», — уверен городской глава.

9 февраля аграрии из профсоюза «Солидарность» заблокировали КПП Ягодин — Дорогуск в знак протеста против европейской зерновой политики. Позднее они сообщили о намерении помешать работе другого пограничного пункта — Зосина — Устилуга.

11 февраля польские фермеры рассыпали из стоящих на границе украинских грузовиков зерно и сняли акцию на видео.