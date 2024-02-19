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15:14, 19 февраля 2024Мир

Премьер Чехии обвинил протестующих фермеров в работе на Кремль

Премьер Чехии Фиала обвинил протестующих фермеров в поддержке России

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Протестующие чешские фермеры не скрывают поддержки России и преследуют цели помимо улучшения условий фермеров, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Сообщение он опубликовал в соцсети X.

Фиала прокомментировал протесты против зеленой политики Европейского союза (ЕС) и недостаточных мер по поддержке сельского хозяйства со стороны властей страны. По его мнению, акция протеста имеет мало общего с борьбой за условия фермеров.

«Демонстрацию проводят люди, которые не скрывают, например, своей поддержки Кремля и преследуют другие цели, отличные от интересов земледельцев», — заявил чешский премьер. По его сведениям, от протеста дистанцировались все главные организации, представляющие интересы фермеров. Фиала добавил, что министерство сельского хозяйства страны работает над мерами по борьбе с воздействием регулирований ЕС.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Чехии Томаш Здеховски пожаловался на ущерб из-за протестов европейских фермеров. Он подчеркнул, что протесты фермеров во Франции негативно сказались на ситуации со свободным перемещением товаров в Евросоюзе.

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      Юрий Леонов
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