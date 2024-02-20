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14:38, 20 февраля 2024Бывший СССР

Украина потребовала от Польши наказать протестующих

Посол Украины в Польше Зварыч потребовал от Варшавы наказать протестующих

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Киев потребовал от Варшавы наказать польских протестующих, которые снова высыпали украинское зерно. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем высыпание украинского зерна протестующими в Медыке. Полиция должна решительно реагировать и наказывать тех, кто нарушает закон», — написал дипломат.

Зварыч также назвал инцидент с высыпанием зерна неуважением к труду украинских аграриев. По его словам, это позор.

Ранее польские фермеры перекрыли железную дорогу у контрольно-пропускного пункта «Медика-Щегини» на границе с Украиной и высыпали из поезда украинское зерно. Похожий инцидент произошел 11 февраля. На видео попали кадры, как зерно из украинских грузовиков в приграничном Дорогуске высыпали польские перевозчики.

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      Кристина Есикова
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