Украина потребовала от Польши наказать протестующих

Посол Украины в Польше Зварыч потребовал от Варшавы наказать протестующих

Киев потребовал от Варшавы наказать польских протестующих, которые снова высыпали украинское зерно. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем высыпание украинского зерна протестующими в Медыке. Полиция должна решительно реагировать и наказывать тех, кто нарушает закон», — написал дипломат.

Зварыч также назвал инцидент с высыпанием зерна неуважением к труду украинских аграриев. По его словам, это позор.

Ранее польские фермеры перекрыли железную дорогу у контрольно-пропускного пункта «Медика-Щегини» на границе с Украиной и высыпали из поезда украинское зерно. Похожий инцидент произошел 11 февраля. На видео попали кадры, как зерно из украинских грузовиков в приграничном Дорогуске высыпали польские перевозчики.

