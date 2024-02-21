Из России выдворят 60 мигрантов после рейда в общежитии под Москвой

Из России выдворят 60 мигрантов после рейда в обжещитии в Одинцовском районе

Из России выдворят 60 мигрантов после рейда в одном из общежитий Одинцовского района Московской области. Об этом сообщило управление МВД по Подмосковью в Telegram-канале.

Сотрудники МВД провели рейд в общежитии, которое находится в рабочем поселке Новоивановское под Москвой. По сообщению министерства, правоохранители пресекли нарушения миграционного законодательства.

«В результате рейда по информационным учетным базам проверено 110 жильцов — граждан из стран Ближнего Востока и Азии. В отношении 60 иностранцев составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — приводятся слова начальника пресс-службы подмосковного управления полиции Татьяны Петровы.

По ее информации, нелегальных мигрантов, которых выдворят из России, также оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее из России решили выдворить 40 мигрантов из-за драки с участием курьеров на складе на западе Москвы. Предварительно, мигранты работали в сервисе доставки «Яндекса», конфликт между ними начался на бытовой почве, связанной с погрузочными работами.

