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10:48, 21 февраля 2024Россия

Из России выдворят 60 мигрантов после рейда в общежитии под Москвой

Из России выдворят 60 мигрантов после рейда в обжещитии в Одинцовском районе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Из России выдворят 60 мигрантов после рейда в одном из общежитий Одинцовского района Московской области. Об этом сообщило управление МВД по Подмосковью в Telegram-канале.

Сотрудники МВД провели рейд в общежитии, которое находится в рабочем поселке Новоивановское под Москвой. По сообщению министерства, правоохранители пресекли нарушения миграционного законодательства.

«В результате рейда по информационным учетным базам проверено 110 жильцов — граждан из стран Ближнего Востока и Азии. В отношении 60 иностранцев составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», — приводятся слова начальника пресс-службы подмосковного управления полиции Татьяны Петровы.

По ее информации, нелегальных мигрантов, которых выдворят из России, также оштрафовали на пять тысяч рублей.

Ранее из России решили выдворить 40 мигрантов из-за драки с участием курьеров на складе на западе Москвы. Предварительно, мигранты работали в сервисе доставки «Яндекса», конфликт между ними начался на бытовой почве, связанной с погрузочными работами.

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      Анастасия Шейкина
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