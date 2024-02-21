Право погребения на воинских кладбищах распространят на одну категорию россиян

ТАСС: бойцам Росгвардии дадут право погребения на воинских кладбищах России

В России распространят право погребения на воинских кладбищах на сотрудников Росгвардии, следует из поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта о гарантиях погребения военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесут в закон «О погребении и похоронном деле». Предварительно, поправки профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов планирует принять 21 января.

Право на захоронение на воинских кладбищах с учетом поправок будет принадлежать гражданам, призванным на военные сборы, добровольцам, сотрудникам Росгвардии, работникам органов внутренних дел, органов противопожарной службы и таможни. Все это будет распространяться на тех служащих, которые получили несовместимые с жизнью увечья при прохождении службы, а также в период исполнения обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о добровольческих формированиях Росгвардии. По новым правилам, Росгвардия теперь может иметь в своем составе добровольческие формирования, на участников которых распространят те же льготы и социальные гарантии, которые действуют для мобилизованных и контрактников российской армии.