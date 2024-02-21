Премьер Эстонии заявила о желании русских вернуть себе «чувство господства»

Премьер Каллас: русские хотят вернуть себе «чувство господства» в Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о желании многих проживающих в стране пожилых русских вернуть себе «чувство господства». Об этом она сообщила в беседе с немецким телеканалом ARD.

По ее словам, русские в Эстонии не являются однородной группой. Она отметила, что есть большая разница между старыми и молодыми людьми. «Пожилые приехали в страну, когда эстонцев депортировали. Они управляли страной и хотят вернуть это чувство», — сказала она.

Политик добавила, что проживающие в стране молодые русские осуждают спецоперацию и поддерживают антироссийвкие санкции. Она также подчеркнула, что большинство русскоязычных людей «чувствуют себя эстонцами».

Ранее Каллас заявила, что в Эстонии задержано десять человек, которых власти республики назвали агентами российских спецслужб. «Мы знаем, что Кремль направляет усилия против всех наших демократических обществ. Наш ответ — открытость и разоблачение их методов», — заявила премьер.