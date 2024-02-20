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19:13, 20 февраля 2024Бывший СССР

В Эстонии десять человек назвали агентами российских спецслужб и задержали

Премьер-министр Эстонии Каллас: задержано 10 агентов российских спецслужб

Фото: Johanna Geron / Reuters

В Эстонии задержано десять человек, которых власти республики назвали агентами российских спецслужб. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас в социальной сети X.

«Эстония успешно остановила гибридную операцию российских спецслужб на своей территории. Мы знаем, что Кремль направляет усилия против всех наших демократических обществ. Наш ответ — открытость и разоблачение их методов», — заявила премьер.

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны, целью агентурной сети якобы была подпитка в республике атмосферы напряженности. Личности задержанных при этом не раскрываются.

20 февраля в Эстонии также сообщили о резком падении рейтингов Каллас. По данным социологической службы Kantar Emor, рейтинг эстонского премьера теперь составляет всего 19 процентов.

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      Глеб Палехов
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