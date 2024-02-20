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10:37, 20 февраля 2024Бывший СССР

Рейтинг премьера Эстонии упал до рекордно низких значений

Опрос Kantar Emor: премьер-министру Эстонии Каллас доверяют всего 19 % граждан

Фото: IMAGO / Eero Vabamagi / Globallookpress.com

На фоне скандала с бывшим премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом рейтинг доверия действующей главе правительства Кае Каллас упал до рекордно низких значений. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, передает портал ERR.ee.

«В феврале доверие жителей Эстонии к ряду министров выросло, но к премьер-министру Кае Каллас снизилось, выясняется из опроса, проведенного социологической службой Kantar Emor. (...) Доля доверяющих премьер-министру Кае Каллас жителей Эстонии снизилась с 22 процентов до 19 процентов», — отмечается в публикации.

Социологи объяснили негативную динамику рейтинга Каллас публичными разборками в СМИ премьера с ее предшественником Ансипом.

Ранее о резком падении рейтинга главы государства сообщили на Украине. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного показатель доверия жителей Украины к Владимиру Зеленскому снизился на 13 процентов.

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      Глеб Палехов
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