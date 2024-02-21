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17:48, 21 февраля 2024Бывший СССР

Токаев заявил об отсутствии сомнений в результате выборов в России

Токаев заявил, что не сомневается в результате президентских выборов в России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани заявил, что не сомневается в конечном результате президентских выборов в России. Его слова передает РИА Новости.

Токаев отметил, что под руководством Путина Россия достигает значительных успехов, и заявил о благодарности Казахстана за договоренность о строительстве трех ТЭЦ и двух ГРЭС.

«Что касается наших двусторонних отношений, они развиваются весьма успешно, практически по всем жизненно важным направлениям для нас. Я помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. Тогда все прошло удачно, мы наметили направления дальнейшего развития», — сказал в ответ Путин.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Казань для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Свой визит он анонсировал во вторник, 20 февраля.

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