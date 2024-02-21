Продюсер Витаса объяснил отсутствие концертов певца в России

Продюсер Витаса заявил, что певец не дает концерты из-за отсутствия программы

Продюсер певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) Сергей Пудовкин объяснил, почему артист не дает концертов в России. Его слова приводит MK.RU.

Пудовкин отметил, что на выступления артиста не наложен мораторий. Однако Витас хотел бы появиться на сцене с новой программой, которая пока отсутствует.

«Но в Китае он работает по контракту на двух больших проектах. Недавно принимал участие в большом фестивале и снимался в праздничном шоу, посвященном китайскому Новому году», — рассказал продюсер.

Он отметил, что сейчас Витас «не так широко представлен, как во времена жабр», намекнув на популярный образ артиста из нулевых. После выхода композиции «Опера №2» Витас некоторое время ходил в водолазках и свитерах с высоким горлом, намекая, что скрывает жабры.

До этого продюсер преувеличил число зрителей на концерте певца в китайском городе Сужоу в 10 раз.