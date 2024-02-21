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17:41, 21 февраля 2024Из жизни

Проводившийся тысячу лет фестиваль голых мужчин провели в последний раз

В Японии провели последний фестиваль голых мужчин, проводившийся тысячу лет

Фото: Richard Atrero de Guzman / Globallookpress.com

В японском храме Кокусэки в префектуре Иватэ провели последний фестиваль голых мужчин. Об этом пишет CNN.

Традиционный фестиваль Сомин-сай, также известный как фестиваль голых мужчин, устраивали в уединенном храме каждый год на седьмой день нового года по восточному календарю. В ходе фестиваля толпы молодых мужчин в одних набедренных повязках боролись друг с другом на морозе в попытке получить талисман, который обещает процветание и благополучие. По словам организаторов, Сомин-Сай проводили на протяжении тысячи лет.

Однако фестиваль 2024 года стал последним для этой древней традиции, потому что организаторам не удается найти достаточно желающих для участия в празднике. В своем онлайн-сообщении они признали, что из-за стремительно стареющего населения и нехватки молодежи устраивать фестиваль каждый раз становится все сложнее, потому что зрелые и пожилые люди не справляются с нагрузкой.

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«Это решение связано со старением участников фестиваля и нехваткой преемников», — написал на сайте храма главный священник Кокусэки Дайго Фудзинами.

Население Японии неуклонно сокращается с 1980-х годов. Смертность также превышает рождаемость в Японии уже более десяти лет, что представляет собой серьезную проблему для четвертой по величине экономики мира.

Ранее японский экономист Юсукэ Нарита, преподающий в Йельском университете, призвал пожилых японцев совершить массовое самоубийство. Причиной своего предложения он назвал то, что экономика не справляется с таким количеством пенсионеров.

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