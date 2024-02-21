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15:29, 21 февраля 2024Забота о себе

Прожившие в браке 40 лет люди поделились секретом долгих отношений

Фото: Ruslan Huzau / Shutterstock / Fotodom

Люди, прожившие около 40 лет в браке, рассказали, что помогло им остаться вместе. Секретами долгих отношений они поделились в письмах изданию The Guardian.

Канадка Линн Кримбл, которая замужем больше 30 лет, рассказала, что недавно о секрете долгих отношений ее спросила дочь. «Я честно не знаю, почему у нас более или менее получилось. Бывали плохие времена, но мы выстояли. Наверное, пока ваш партнер молод и мил, нужно спросить себя, готовы ли вы ругаться с ним о кофейных зернах, постельном белье, деньгах, на вашу любимую тему, представить его постаревшим и подурневшим, повторяющим одно и то же и бесящим», — предложила она.

Женщина пошутила, что, если при этом не хочется загнать человеку в лоб гвоздь — возможно, это и есть тот, с кем получится построить долгие отношения. «На свадьбе дочери я такого не скажу, но те, кто тоже вынес несколько десятилетий вместе, меня поймут», — заключила она.

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Американец Эрик Свит, который вместе со своей женой уже 44 года, тоже не смог назвать секрет крепких отношений. Он рассказал, что их жизнь не была легкой: супруги потеряли старшего из их троих детей и были вынуждены 14 лет назад переехать в другую страну. «В 2008 году я потерял все что заработал. Но мы все еще здесь. Мы процветаем, воспитываем внуков, живем счастливо и понятия не имеем, что принесет будущее», — заключил он.

Ранее мужчины и женщины рассказали о последних каплях, переполнивших чашу терпения и мотивировавших расторгнуть брак. Одна из женщин рассказала, что ускорившим ее решение развестись событием стало нарушение мужем договоренностей, касавшихся его алкогольной зависимости.

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      Александра Лисица
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