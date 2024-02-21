Путин поднялся за штурвал стратегического ракетоносца Ту-160М на заводе в Казани

Президент России Владимир Путин поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода имени Горбунова в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства провел в кабине самолета около 10 минут. Когда Путин узнал, что у ракетоносца нет имени, он предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Всего президент осмотрел четыре модернизированных ракетоносца Ту-160М на заводе в Татарстане. Эти самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом ядерной триады России.

21 февраля Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань. Там он вместе с главами других государств примет участие в церемонии открытия «Игр будущего», а также проведет отдельные встречи с иностранными коллегами.