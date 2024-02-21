Путин прибыл с рабочей поездкой в столицу российского региона

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань

Президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, столицу Татарстана. О том, что Путин уже находится в этом регионе, сообщает РИА Новости.

Известно, что в Казани Путин примет участие в церемонии открытии «Игр будущего» — в мероприятии он будет участвовать вместе с главами других государств. После этого российский лидер проведет встречи с иностранными лидерами.

Также, согласно графику президента, в Казани он осмотрит Казанский авиационный завод имени Горбунова.