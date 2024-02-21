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16:01, 21 февраля 2024Мир

Путин похвалил и поблагодарил Додика

Путин поблагодарил Додика за поддержание отношений Республики Сербской с Россией
Милорад Додик (слева) и Владимир Путин (справа)

Милорад Додик (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком похвалил его и поблагодарил за поддержание регулярных отношений с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вам благодарны за то, что вы поддерживаете регулярные отношения с Россией. Представители руководства Республики Сербской у нас регулярно», — заявил российский лидер.

Глава государства выразил уверенность, что визит Додика пойдет на пользу, и они смогут использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений.

Ранее президент Республики Сербской назвал Путина лучшим человеком, которого он знает в мире политики. Он добавил, что гордится фактом знакомства с президентом России.

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      Семен Александров
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