Пытавшегося 15 лет вернуться в Россию мужчину оштрафовали за пересечение границы

В Брянской области оштрафовали мужчину, пытавшегося 15 лет вернуться в Россию

Севский районный суд Брянской области оштрафовал на 80 тысяч рублей 58-летнего мужчину за незаконное пересечение границы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Установлено, что в августе 2023 года мужчина без гражданства, документов и определенного места жительства незаконно пересек границу в Севском районе. Он пешком следовал со стороны Украины в обход пограничного контроля.

Мужчину задержали на второй день пребывания в России. По словам задержанного, он 15 лет жил в разных европейских странах, незаконно пересекая их границы, и пытался вернуться в Россию. По данным ТАСС, мужчина также рассказал, что воевал в Чечне, однако эти данные в суде не были ни подтверждены, ни опровергнуты. Фигурант признал вину.

Ранее сообщалось, что суды в Ленобласти арестовали 11 мигрантов за попытки пересечь границу России с двумя странами Европейского союза (ЕС).